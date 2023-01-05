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Хельвани про драку Уайта с женой: «Что скажут о тебе твои дети?»

Известный инсайдер Ариэль Хельвани прокомментировал драку президента UFC Дэйна Уайта с женой. «В 2016 году, после инцидента на UFC 199, где я преждевременно сообщил о возвращении Брока Леснара (UFC пожизненно отстранила Хельвани – прим.

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