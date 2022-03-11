Популярные статьи

Свежие комментарии

  • петр кузнецов
    странно это ,странно это....а главное не объяснимо...Заявки на транзит...
  • Mikhail Stepanov
    Да кто косоглазых спрашивает, что России делать на Курилах? Или они хотят, чтобы у них ещё пару-тройку островов отобр...Закон РФ о налого...
  • andrei sid
    точные сроки не им решать а ПутинуЕС постепенно отк...

Fitch понизило рейтинги 11 российских энергетических предприятий до "CC"

Fitch понизило рейтинги 11 российских энергетических предприятий до "CC". Это такие компании, как "Россети Московский регион", ФСК ЕЭС, "Атомэнергопром", "Интер РАО", "Русгидро", "Мосэнерго", ТГК-1, ОГК-2, "Эн+ груп", "Энел России" и "Росводоканал".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх