Fitch понизило рейтинги 11 российских энергетических предприятий до "CC". Это такие компании, как "Россети Московский регион", ФСК ЕЭС, "Атомэнергопром", "Интер РАО", "Русгидро", "Мосэнерго", ТГК-1, ОГК-2, "Эн+ груп", "Энел России" и "Росводоканал".