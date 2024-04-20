В Петербурге состоится аукцион по сбору средств на памятник Василию Громову

На Новодевичьем кладбище 27 апреля, в 17:00, в галерее «Мастер» состоится благотворительный аукцион по сбору средств на создание и установку памятника к 155-летию со дня смерти купца, благотворителя и мецената Василия Громова (16+).
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