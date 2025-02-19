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Царьград

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Массовый выброс: более 150 малых касаток на берегу Тасмании, 90 выжили

Массовый выброс: более 150 малых касаток на берегу Тасмании, 90 выжили

На западном побережье острова Тасмания зафиксирован массовый выброс малых касаток: 157 животных оказались на пляже у устья реки Артур.

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