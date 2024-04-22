Полицейские Саратова приняли участие в акции, приуроченной к Национальному дню донора

Сотрудники городской автоинспекции, патрульно-постовой службы, стажеры по должности полицейского и дружинники приняли участие в благотворительной акции и сдали донорскую кровь, чтобы оказать помощь людям, которые в ней нуждаются.
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