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Российский флаг гордо реял над Таиландом благодаря приморским чемпионам-аквабайкерам

Российский флаг гордо реял над Таиландом благодаря приморским чемпионам-аквабайкерам

Российские аквабайкеры, представляющие Приморье, с большим успехом выступили на WGP#1 OFFSHORE WORLD CHAMPIONSHIP 2023 по гонкам на аквабайке.

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