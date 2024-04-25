Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 350 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Обычное дело, эта рабовладельческая мафия работает по всей стране, на виду у полиции. Всем все похрену, все на этом з...Baza: В Подмосков...
  • Галина Друзина
    Ну правильно, Россия кормит всех, кроме своих Россиян - ведь России добрая и щедрая для всех, повторюсь кроме своих."Мы своих перекор...
  • Нина Генонова
    ДоколиЭкс-зампред прави...

У импровизированного мемориала в Люблино, где убили байкера, снова паркуют машину

У импровизированного мемориала в Люблино, где убили байкера, снова паркуют машину

Что характерно, делает это опять иностранец.Стоянка у подъезда жилого дома на Краснодарской улице в столичном районе Люблино, из-за которой 17 апреля азербайджанец-нелегал ножом убил русского парня, и где возмущенные горожане организовали импровизированный мемориал, опять занята.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИК
Ирина Кузьмина
Жители под&#39;езда, не скупитесь, скиньтесь и купите бетонную цветочницу на это место. И красиво и вам спокойнее.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх