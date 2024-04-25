У импровизированного мемориала в Люблино, где убили байкера, снова паркуют машину

Что характерно, делает это опять иностранец.Стоянка у подъезда жилого дома на Краснодарской улице в столичном районе Люблино, из-за которой 17 апреля азербайджанец-нелегал ножом убил русского парня, и где возмущенные горожане организовали импровизированный мемориал, опять занята.
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