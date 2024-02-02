Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленской области возбудили 11 уголовных дел из-за плохих дорог

В Смоленской области возбудили 11 уголовных дел из-за плохих дорог

Сейчас дела находятся в стадии расследования По итогам 2023 года прокуратура Смоленской области возбудила 11 уголовных дел по факту различных нарушений в ходе реализации национального проекта  «Безопасные качественные дороги».

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