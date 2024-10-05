Кто придумал термин «Украина-Русь», Костомаров об украинцах и украины Русского государства

1. Характерный факт. Термин «Украина-Русь», используемый украинскими националистами для обозначения претензий на историческое наследство Древней Руси, придумали изначально даже не украинцы, а антироссийски настроенные поляки (ссылка): Первым, у кого встречается данный термин, был поляк-украинофил Паулин Свенцицкий, употреблявший его в своём польскоязычном львовском журнале «Село» (пол.