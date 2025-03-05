Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

914 подписчиков

Для воспитанников Нахимовского военно-морского ордена Почета училища и ее филиалов в г. Калининграде и г. Мурманске, а также Минского суворовского военного училища организовали уникальную экскурсию на космодром «Плесецк»

Для воспитанников Нахимовского военно-морского ордена Почета училища и ее филиалов в г. Калининграде и г. Мурманске, а также Минского суворовского военного училища организовали уникальную экскурсию на космодром «Плесецк»

Главным событием подготовленной программы стала экскурсия по монтажно-испытательному корпусу, а также стартовому и техническому комплексу ракеты-носителя «Ангара».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх