Рубио обсудил урегулирование конфликта с главами МИД Украины и ряда стран ЕС

www.globallookpress.com/Freddie Everett/Us State /Keystone Press Agency Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обсудил с главами МИД Украины и ряда стран Евросоюза урегулирование украинского кризиса, сообщается на сайте американского Госдепа со ссылкой на главу пресс-службы ведомства Тэмми Брюса.
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