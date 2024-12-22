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  • Людмила Лепаева
    Эта война никогда не закончится«В зоне поражения...
  • Татьяна Гусева
    Время идёт, происходят события, которые меняют не только нашего президента, но и весь мир.«Это другой Путин...
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    Конечно другой. Вы упустили время, пиндосики. Теперь мир только на наших условиях.«Это другой Путин...

«В зоне поражения — вся Россия»: Удар по Казани показал неприятную правду — Сивков объяснил, как уничтожали систему ПВО: Карта боевых действий на Украине, 22.12.24 г.

«В зоне поражения — вся Россия»: Удар по Казани показал неприятную правду — Сивков объяснил, как уничтожали систему ПВО: Карта боевых действий на Украине, 22.12.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 22 декабря 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 22.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Эта война никогда не закончится
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