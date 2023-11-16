В США заявили, что хотели бы вернуться к диалогу с РФ по вооружениям

Руководитель Национального управления ядерной безопасности при министерстве энергетики Соединенных Штатов Америки Джилл Хруби заявила о желании Вашингтона вернуться к диалогу о вооружениях с Российской Федерацией.
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