В Госдуме предложили предоставлять налоговый вычет за путевки в детские лагеря

Кроме того, вычет будет оформляться на оплату питания и проезда до места отдыха и обратно Депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о предоставлении налогового вычета на путевки в детские лагеря отдыха, рассказали в пресс-службе ЛДПР.