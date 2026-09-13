«У меня большой отрыв в чемпионате, но…» Антонелли не думает о титуле

«У меня большой отрыв в чемпионате, но…» Антонелли не думает о титулеLAT Images / MercedesГонщик Кими Антонелли увеличил отрыв от второго места в чемпионате до 81 очка после победы на Гран При Испании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Гонщик NASCAR, сч...
- НН Дакар проигнориро...
- «Больше жести». А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым