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Активы на 300 млн рублей арестовали у главного кадровика Минобороны Кузнецова

Активы на 300 млн рублей арестовали у главного кадровика Минобороны Кузнецова

Суд наложил обеспечительный арест на 29 счетов в трех российских банках и шесть объектов недвижимости бывшего начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки.

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