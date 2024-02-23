Россиян предупредили об активизации мошенников в праздничные дни

Опрошенные RT эксперты предупредили, что в праздничные дни обычно активизируются мошенники. Директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов посоветовал россиянам быть осторожными с предложениями о скидках и об акциях, особенно если они приходят в виде электронных писем или сообщений.