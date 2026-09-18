Клычков готов участвовать в день выборов в благотворительном забеге даже под дождём

В субботу, 19 сентября, во второй день выборов в Орле состоится благотворительный забег «ПоБерегу». Его участником станет и губернатор Андрей Клычков.
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