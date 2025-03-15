В РФ испытали скоростной БПЛА-перехватчик для использования в ПВО

Дрон-перехватчик достиг скорости в 318 километров в час на испытаниях в Запорожской области, заявил руководитель группы разработчиков отряда с позывным «Чапай», 15 марта сообщает РИА Новости «Дрон двигался со скоростью болида „Форумулы-1“, — сказал „Чапай“.