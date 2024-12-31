Biden Donor Calls Trump A "F**king Genius" For Beating Dems Authored by Julianna Frieman via Headline USA, John Morgan, who donated to Democrats for years, called President-elect Donald Trump a “f**king genius” for defeating Vice President Kamala Harris in the 2024 election.
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