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Boston Metal произвел более тонны стали новым безуглеродным методом

Boston Metal произвел более тонны стали новым безуглеродным методом

Установка Boston Metal для безуглеродного метода производства стали / © Boston Metal Традиционно сталь выплавляли в доменных печах из железной руды, сжигая кокс, который в процессе горения образует угарный газ.

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