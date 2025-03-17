Boston Metal произвел более тонны стали новым безуглеродным методом

Установка Boston Metal для безуглеродного метода производства стали / © Boston Metal Традиционно сталь выплавляли в доменных печах из железной руды, сжигая кокс, который в процессе горения образует угарный газ.
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