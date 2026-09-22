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ФедералПресс

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По инициативе трех депутатов Думы Иркутска дворы в округах преображаются

По инициативе трех депутатов Думы Иркутска дворы в округах преображаются

ИРКУТСК, 22 сентября, ФедералПресс. Депутаты Думы Иркутска Елена Красноштанова, Григорий Вакуленко и Оксана Жучкова по инициативе жителей добились от администрации города ремонта дворов сразу в трех избирательных округах – № 3, 24 и 31.

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