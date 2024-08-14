В Италии загорелась и затонула суперъяхта, принадлежащая турецкому бизнесмену

Суперъяхта турецкого бизнесмена затонула с 16 людьми на борту у побережья Италии, пишет Mirror. Пламя охватило 47-метровую яхту Atina 10 августа, когда она стояла на якоре в порту курорта Ольбия на острове Сардиния.
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