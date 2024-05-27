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Царьград

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Учёные считают, что создали прививку от рака

Учёные считают, что создали прививку от рака

Исследователи обнаружили простой способ предотвратить рак среди женщин и мужчин.MedicalXpress написал о работе учёных, в которой говорится о том, что прививка от вируса папилломы человека (ВПЧ) способна стать отличным средством для профилактики онкологии у обоих полов.

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