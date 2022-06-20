Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (архівне фото) Литва: транзит вантажів до Калінінграда заборонено лише для товарів, які перебувають під санкціями ЄС Транзит пасажирів і вантажів, відсутніх у списку санкцій, триває Введена Литвою заборона на транзит вантажів до Калінінграду стосується лише товарів, що знаходяться під санкціями Євросоюзу, – заявив у понеділок міністр закордонних справ […] Сообщение Литва: транзит вантажів до Калінінграда заборонено лише для товарів, які перебувають під санкціями ЄС появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.