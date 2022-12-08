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Сын Дональда Трампа: «Мы получили отвратительную ненавидящую Америку баскетболистку, а Россия – международного торговца оружием»

Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США Дональда Трампа, раскритиковал обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

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