В парке Венгрии дерево спасло другое дерево: поймало его ствол и дает ему соки

Несколько лет назад лесорубы срубили тонкий бук, растущий рядом с другим деревом той же породы. К их удивлению, второе растение словно спасло собрата — подхватило его ствол и теперь делится с ними питательными веществами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии