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В парке Венгрии дерево спасло другое дерево: поймало его ствол и дает ему соки

В парке Венгрии дерево спасло другое дерево: поймало его ствол и дает ему соки

Несколько лет назад лесорубы срубили тонкий бук, растущий рядом с другим деревом той же породы. К их удивлению, второе растение словно спасло собрата — подхватило его ствол и теперь делится с ними питательными веществами.

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