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Царьград

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Беспилотник ВСУ застрял на деревьях у жилых помещений в Таганроге

Беспилотник ВСУ застрял на деревьях у жилых помещений в Таганроге

Удары по городу киевский режим нанес поздно вечером 1 апреля.Атаки беспилотников ВСУ велись по трем точкам в Таганроге вечером 1 апреля.

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