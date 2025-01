Демо Eternal Strands, отмена ММО по Horizon, дата Dollhouse, DLC для Kingdom Come: Deliverance II…Создатели Kingdom Come: Deliverance II раскрыли план пострелизной поддержки; видеокарты Radeon RX 9000 поступят в продажу в марте; появилось 4-часовое демо Eternal Strands; Dollhouse: Behind the Broken Mirror выйдет весной; датой выхода обзавелась Keep Driving; по слухам, NCSoft отменила разработку ММО по вселенной Horizon; Activision добавит возможность отключения кросс-плея с ПК-игроками источник#Broken #Radeon.