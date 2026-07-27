Издание The New York Times сообщает: администрация Дональда Трампа, по данным журналистов, всерьёз обеспокоена – чрезмерное использование санкционного оружия против России может ускорить глобальный отказ от доллара в международной торговле.
Россия должна спасти доллар: Зачем Путина приглашают на саммит G20
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Автор вообще не понимает, что вкладывая (продавая/покупая) в чужую валюту-это вкладывание в чужую экономику...Так, что какие на х..н тугрики, юяни, и прочая. Только РУБЛЬ должен быть расчетной единицей в России...А, если уж "нашим" бизнесмёнам захочется что то купить за валюту другой сраны, то и покупать её следует именно за рубли
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1 м.
Аркадий Цыганов
Уйти из мира иллюзий, ничем не обеспеченных бумаг, в мир реальности, подкреплённой реальными запасами.
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
куды же местечковые либералы без валютки?.. тут либо трусы, либо крестик... "либерализЬм фсё" - сказано, а воз и ныне там.
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1 м.
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