Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Россия должна спасти доллар: Зачем Путина приглашают на саммит G20

Россия должна спасти доллар: Зачем Путина приглашают на саммит G20

Издание The New York Times сообщает: администрация Дональда Трампа, по данным журналистов, всерьёз обеспокоена – чрезмерное использование санкционного оружия против России может ускорить глобальный отказ от доллара в международной торговле.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Автор вообще не понимает, что вкладывая (продавая/покупая) в чужую валюту-это вкладывание в чужую экономику...Так, что какие на х..н тугрики, юяни, и прочая. Только РУБЛЬ должен быть расчетной единицей в России...А, если уж &quot;нашим&quot; бизнесмёнам захочется что то купить за валюту другой сраны, то и покупать её следует именно за рубли
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1 м.
Аркадий Цыганов
Уйти из мира иллюзий, ничем не обеспеченных бумаг, в мир реальности, подкреплённой реальными запасами.
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
куды же местечковые либералы без валютки?.. тут либо трусы, либо крестик... &quot;либерализЬм фсё&quot; - сказано, а воз и ныне там.
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1 м.