Россия должна спасти доллар: Зачем Путина приглашают на саммит G20

Nikolia Vovchenko

Автор вообще не понимает, что вкладывая (продавая/покупая) в чужую валюту-это вкладывание в чужую экономику...Так, что какие на х..н тугрики, юяни, и прочая. Только РУБЛЬ должен быть расчетной единицей в России...А, если уж "нашим" бизнесмёнам захочется что то купить за валюту другой сраны, то и покупать её следует именно за рубли