Юрий Дудкин: Заморозка от Токаева — это информация от Запада, доложенная Путину

Почему удар по мирной Кирилловке нанесли высокоточным оружием, а власти Украины назвали это военной необходимостью? Как получилось, что новый главком ВСУ начал свою карьеру с гибели 12 гражданских, включая детей? Может ли бандеризация Украины окончательно рассорить её с западными соседями и привести к потере территорий? И что заставило президента Казахстана публично предложить Путину заморозить ко… Читать далее: https://govorit.