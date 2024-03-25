Юрий Бурлачко» «Кубанская ярмарка» позволяет расширить сбыт сельхозпродукции

В Краснодаре прошла «Кубанская ярмарка», которую посетил председатель Заксобрания региона Юрий Бурлачко в сопровождении своего заместителя Александра Трубилина и председателя аграрного комитета ЗСК Сергея Орленко.
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