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«Комо» предложит 30 млн евро и бонусы за Чалобу. Клуб близок к договоренности с «Челси»

« Комо » стал ближе в вопросе приобретения центрального защитника « Челси » Трево Чалобы . Сообщается, что итальянский клуб предложит 30 миллионов евро и бонусы за 27-летнего футболиста.

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