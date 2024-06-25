Выстрел в себя: ВМФ дал американцам списать гидроакустический портрет «Казани»

Сегодня 5,6K прочитали В Гавану для учений прибыл отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», проекта 22350, атомной подводной лодки «Казань», проекта 885М «Ясень-М», буксира «Николай Чикер» и танкера «Академик Пашин».
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