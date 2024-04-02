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Исповедь мыломаньяк: лучшее и худшее мыло которое я пробовала

Я обожаю кусковое мыло. Для меня настоящее наслаждение открывать и пробовать новое мыло. Мне даже сложно представить, сколько мыла я уже перепробовала и каждый раз я не могу спокойно пройти мимо полки с заветными кусочками.

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