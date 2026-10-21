Миграционный скандал на саммите ЕС: Туск покинул переговоры после спора с Санчесом. Премьер Испании выступил за легализацию сотен тысяч нелегальных мигрантов, назвав это способом их интеграции.
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