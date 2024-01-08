Макс Ферстаппен рассказал, как отучил Марко от ранних утренних звонков

Макс Ферстаппен рассказал, как отучил Марко от ранних утренних звонковGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен рассказал, что ему, как и всем другим пилотам программы Red Bull, пришлось столкнуться с необычной привычкой Хельмута Марко.