Макс Ферстаппен рассказал, как отучил Марко от ранних утренних звонков

Макс Ферстаппен рассказал, как отучил Марко от ранних утренних звонковGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен рассказал, что ему, как и всем другим пилотам программы Red Bull, пришлось столкнуться с необычной привычкой Хельмута Марко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии