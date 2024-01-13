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Закон, порядок, государство

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Минометчики группировки войск «Запад» сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

Минометчики группировки войск «Запад» сорвали ротацию ВСУ на Купянском направлении

В ходе разведки расчеты комплексов с БпЛА выявили движение колонны бронетехники противника. После оперативной передачи координат по месту высадки боевиков расчеты минометов 2Б11 незамедлительно открыли огонь.

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