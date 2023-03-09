Военное обозрение

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Закройте ваши лица... И паспорта. И военные билеты тоже

Закройте ваши лица... И паспорта. И военные билеты тоже

Наш ответ пока заставляет ждать Для многих стал серьёзной неожиданностью тот факт, что одной из главных тем, которые на коллегии ФСБ России поднял президент РФ Владимир Путин, были утечки данных, в первую очередь сотрудников силовых структур, и в том числе военных.

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