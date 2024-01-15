ВСУ сообщили о гибели летчика-снайпера генерала Станислава Павловича

На Украине погиб летчик-снайпер украинской армии Станислав Павлович. Об этом сообщило Воздушное командование «Запад» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
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