ВСУ сообщили о гибели летчика-снайпера генерала Станислава Павловича

На Украине погиб летчик-снайпер украинской армии Станислав Павлович. Об этом сообщило Воздушное командование «Запад» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).