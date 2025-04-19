Второй трейлер DOOM: The Dark Ages покажут во время WrestleMania 41

Второй трейлер DOOM: The Dark Ages покажут во время WrestleMania 41Bethesda объявила, что второй трейлер DOOM: The Dark Ages будет показан во время WrestleMania 41 в это воскресенье: это будет сокращенная версия в виде телевизионного ролика, но в то же время в сети будет доступен… источник#Dark_Ages #The_Dark.