Второй трейлер DOOM: The Dark Ages покажут во время WrestleMania 41

Второй трейлер DOOM: The Dark Ages покажут во время WrestleMania 41Bethesda объявила, что второй трейлер DOOM: The Dark Ages будет показан во время WrestleMania 41 в это воскресенье: это будет сокращенная версия в виде телевизионного ролика, но в то же время в сети будет доступен… источник#Dark_Ages #The_Dark.
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