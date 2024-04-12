Транспортные полицейские и общественники провели в Челябинске информационно-профилактическую акцию «Скажи мошенникам – нет!»

10 и 11 апреля сотрудники Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте при содействии заместителя председателя Общественного совета при линейном управлении Геннадия Харисова на железнодорожном и пригородном вокзалах Челябинска провели мероприятия в рамках акции «Скажи мошенникам – нет!», направленной на профилактику кибермошенничества.
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