Транспортные полицейские и общественники провели в Челябинске информационно-профилактическую акцию «Скажи мошенникам – нет!»

10 и 11 апреля сотрудники Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте при содействии заместителя председателя Общественного совета при линейном управлении Геннадия Харисова на железнодорожном и пригородном вокзалах Челябинска провели мероприятия в рамках акции «Скажи мошенникам – нет!», направленной на профилактику кибермошенничества.