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Квартира, дом, дача

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Бытовая техника, на которую не стоит тратить деньги

Бытовая техника, на которую не стоит тратить деньги

Выбор кухонных помощников, которые призваны облегчать процесс готовки, удивительно велик. Зачастую владельцы осуществляют покупки спонтанно — распродажа, акция, друзья посоветовали.

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Насчет йогуртницы можно поспорить,все таки домашний йогурт не сравнить с магазинным. Сначала пек хлеб в хлебопечке, сейчас стоит без дела. Купил форму для хлеба и пеку в духовке. Совсем другой хлеб и по вкусу и по качеству. Так, к сведению, хлебопечка - 5300руб.форма-450р.
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