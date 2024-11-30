Бытовая техника, на которую не стоит тратить деньги

VV

Vladimir Vlasov

Насчет йогуртницы можно поспорить,все таки домашний йогурт не сравнить с магазинным. Сначала пек хлеб в хлебопечке, сейчас стоит без дела. Купил форму для хлеба и пеку в духовке. Совсем другой хлеб и по вкусу и по качеству. Так, к сведению, хлебопечка - 5300руб.форма-450р.