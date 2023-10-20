19 провалов, над которыми и смеяться стыдно, и забыть невозможно

Бывают дни, когда хочется встать посреди улицы и закричать: «Ну почему это все происходит именно со мной?!» А вот некоторым людям помогает просто рассказать о своих провалах в сети, чтобы окружающие посочувствовали им как следует.
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