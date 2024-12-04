Билл Бернс и Ричард Мур ещё раз публично заявили о тесном сотрудничестве в сфере разведки

*Билл Бернс и Ричард Мур: сотрудничество в сфере разведки помогает США и Великобритании оставаться на шаг впереди в нестабильном миреСлева направо: директор ЦРУ Билл Бернс и Ричард Мур, глава SIS © FT montage/Getty Images"Два года назад мы отметили 75-летие партнерства; 75 лет с момента основания ЦРУ в 1947 году.