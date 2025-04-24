Стало известно о новом требовании США к России

МОСКВА, 24 апреля, ФедералПресс. США намерены добиться от России признания права Украины на создание собственной армии и оборонной промышленности в рамках возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом.
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