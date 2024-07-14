Алаудинов показал кадры пленения "Ахматом" троих военнослужащих ВСУ

Спецназ "Ахмат" совместно с бойцами других подразделений взяли в плен украинских военных.Троих военнослужащих ВСУ взяли в плен в зоне проведения СВО, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов и показал видеокадры с места событий.