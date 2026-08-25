Росимущество хочет собрать около 600 млрд руб. от продажи имущества и дивидендов

Росимущество планирует собрать порядка 600 млрд рублей по итогам 2026 года. В эту сумму войдут доходы от реализации активов и дивидендные поступления, заявил глава ведомства Вадим Яковенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.