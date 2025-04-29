⚡️ВНИМАНИЕ! ⚡️ Исторический поезд "Эшелон Победы" прибудет на станцию ФИЛОНОВО с 12:00 до 15:00. СЕГОДНЯ, 29 апреля, на перроне будет организован праздничный концерт МБУ «Новоаннинский КДК».
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⚡️ВНИМАНИЕ! ⚡️ Исторический поезд "Эшелон Победы" прибудет на станцию ФИЛОНОВО с 12:00 до 15:00. СЕГОДНЯ, 29 апреля, на перроне будет организован праздничный концерт МБУ «Новоаннинский КДК».