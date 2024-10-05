Шарунас Ясикявичюс о конфликте с Барцокасом: «Не позволю ни одному тренеру говорить мне, что я должен делать со своей командой»

После матча Евролиги «Фенербахче» – «Олимпиакос» главный тренер турецкого клуба подошел к коллеге из греческого клуба для рукопожатия, однако принялся эмоционально выговаривать что-то, что вызвало оживленную ответную реакцию у Барцокаса.